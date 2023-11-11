Арсенал - Бернли

|23 тур
|23 января, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|0:0
|Бернли
|5 тур
|18 сентября, суббота
|17:00
|Бернли
|0:1
|Арсенал
|23 тур
|23 января, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|0:0
|Бернли
|5 тур
|18 сентября, суббота
|17:00
|Бернли
|0:1
|Арсенал
|27 тур
|6 марта, суббота
|15:30
|Бернли
|1:1
|Арсенал
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|22:15
|Арсенал
|0:1
|Бернли
|25 тур
|2 февраля, воскресенье
|17:00
|Бернли
|0:0
|Арсенал
|2 тур
|17 августа, суббота
|14:30
|Арсенал
|2:1
|Бернли
|38 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Бернли
|1:3
|Арсенал
|18 тур
|22 декабря, суббота
|15:30
|Арсенал
|3:1
|Бернли
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|5:0
|Бернли
|13 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Бернли
|0:1
|Арсенал
|22 тур
|22 января, воскресенье
|17:15
|Арсенал
|2:1
|Бернли
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|18:30
|Бернли
|0:1
|Арсенал
|32 тур
|11 апреля, суббота
|19:30
|Бернли
|0:1
|Арсенал
|10 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Арсенал
|3:0
|Бернли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0