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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Ливерпуль
Лутон Таун - Ливерпуль: обзор матча 05 ноября 2023
Лутон Таун
05.11.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
80'
Т. Чон
90+5'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ливерпуль
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Эллиот
83'
Замена
Л. Диас
️️️️
Р. Гравенберх
ГОЛ! 1:0!
Т. Чон
Пас отдал
И. Каборе
80'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ч. Огбене
80'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
75'
67'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Д. Гомес
66'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Жота
66'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Таунсенд
61'
54'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
М. Накамба
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
19
Jayden Luker
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
4-1-1-3-1
1
Камински
4
Ошо
15
Локьер
15
Менжи
12
Каборе
6
Накамба
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
25
Таунсенд
9
Моррис
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
16
Конате
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
29
Нуньес
25
Таунсенд
19
Чон
19
Чон
25
Таунсенд
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
27
Огбене
18
Браун
18
Браун
27
Огбене
2
Гомес
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Гомес
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
8
Гравенберх
14
Диас
14
Диас
8
Гравенберх
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
Остались в запасе
Лутон Таун
Ливерпуль
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
19
Jayden Luker
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
19
Jayden Luker
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лутон Таун - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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