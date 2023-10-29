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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лутон Таун
Астон Вилла - Лутон Таун: обзор матча 29 октября 2023
Астон Вилла
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
17'
Д. МакГинн
49'
М. Диаби
62'
Т. Локьер (АГ)
83'
Э. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лутон Таун
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
90'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Диаби
90'
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Э. Мартинес
Замена
Д. Карлос
️️️️
М. Кэш
79'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Камара
79'
79'
Замена
Р. Гилс
️️️️
А. Даути
76'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
76'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
М. Накамба
75'
Желтая карточка
А. Даути
Желтая карточка
Б. Камара
71'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Локьер
62'
58'
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Браун
57'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Г. Ошо
53'
Желтая карточка
И. Каборе
Желтая карточка
М. Кэш
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
Л. Бэйли
49'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Дзаньоло
46'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Д. Луис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
19
Jayden Luker
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
10
Дзаньоло
11
Уоткинс
4-1-1-2-2
1
Камински
12
Каборе
15
Локьер
4
Ошо
15
Менжи
6
Накамба
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
18
Браун
9
Моррис
2
Кэш
34
Карлос
34
Карлос
2
Кэш
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
8
Камара
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Камара
19
Диаби
11
Траоре
11
Траоре
19
Диаби
10
Дзаньоло
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Дзаньоло
45
Даути
3
Гилс
3
Гилс
45
Даути
6
Накамба
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Накамба
18
Браун
19
Чон
19
Чон
18
Браун
4
Ошо
25
Таунсенд
25
Таунсенд
4
Ошо
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
Остались в запасе
Астон Вилла
Лутон Таун
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
19
Jayden Luker
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
19
Jayden Luker
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Астон Вилла - Лутон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
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