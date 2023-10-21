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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Лутон Таун
Ноттингем Форест - Лутон Таун: обзор матча 21 октября 2023
Ноттингем Форест
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Лутон Таун
48'
К. Вуд
76'
К. Вуд
83'
Ч. Огбене
90+2'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Лутон Таун
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Э. Адебайо
Пас отдал
Т. Локьер
Замена
О. Эйна
️️️️
С. Орье
88'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. Эланга
88'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Огбене
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
82'
81'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
Замена
Д. Уорролл
️️️️
В. Боли
78'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
И. Сангаре
78'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
78'
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
76'
72'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Д. Браун
72'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Т. Чон
72'
Замена
Р. Баркли
️️️️
П. Мпанцу
Желтая карточка
И. Сангаре
60'
55'
Замена
И. Каборе
️️️️
Р. Бурк
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jayden Luker
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Тернер
15
Тоффоло
30
Боли
5
Мурильо
92
Орье
6
Сангаре
23
Мангала
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
9
Вуд
3-2-3-2
1
Камински
15
Локьер
15
Менжи
32
Бурк
17
Мпанцу
6
Накамба
19
Чон
45
Даути
27
Огбене
18
Браун
9
Моррис
30
Боли
6
Уорролл
6
Уорролл
30
Боли
19
Эланга
3
Уильямс
3
Уильямс
19
Эланга
92
Орье
34
Эйна
34
Эйна
92
Орье
6
Сангаре
8
Куяте
8
Куяте
6
Сангаре
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
32
Бурк
12
Каборе
12
Каборе
32
Бурк
17
Мпанцу
6
Баркли
6
Баркли
17
Мпанцу
19
Чон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
19
Чон
18
Браун
45
Адебайо
45
Адебайо
18
Браун
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лутон Таун
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
Главный тренер
Стив Купер
23
Тим Крул
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jayden Luker
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jayden Luker
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
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