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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 21 октября 2023
Ливерпуль
21.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
75'
М. Салах (П)
90+7'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
90'
+7
88'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
В. Миколенко
Замена
Д. Гомес
️️️️
Л. Диас
81'
80'
Замена
А. Данжума
️️️️
А. Онана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
75'
Замена
Ж. Матип
️️️️
И. Конате
67'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Р. Гравенберх
62'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Цимикас
62'
61'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
И. Конате
50'
46'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Макнил
46'
Замена
М. Кин
️️️️
Д. Харрисон
37'
Вторая желтая
Э. Янг
32'
Желтая карточка
Д. Тарковски
18'
Желтая карточка
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
14
Диас
2
Гомес
2
Гомес
14
Диас
16
Конате
32
Матип
32
Матип
16
Конате
8
Гравенберх
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Гравенберх
33
Цимикас
29
Нуньес
29
Нуньес
33
Цимикас
11
Харрисон
5
Кин
5
Кин
11
Харрисон
11
Макнил
2
Паттерсон
2
Паттерсон
11
Макнил
24
Онана
7
Данжума
7
Данжума
24
Онана
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
16
Миколенко
9
Шермити
9
Шермити
16
Миколенко
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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