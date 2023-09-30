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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лутон Таун
Эвертон - Лутон Таун: обзор матча 30 сентября 2023
Эвертон
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Лутон Таун
45'
Д. Калверт-Льюин
24'
Т. Локьер
31'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Лутон Таун
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Макнил
84'
83'
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Даути
78'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
78'
66'
Желтая карточка
И. Каборе
Замена
Бету
️️️️
А. Дукуре
60'
56'
Замена
Т. Менжи
️️️️
Т. Локьер
46'
Замена
М. Юэл Андерсен
️️️️
Р. Бурк
Замена
Д. Харрисон
️️️️
И. Гуйе
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Дукуре
45'
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
Пас отдал
А. Даути
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Локьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
24
Онана
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Камински
12
Каборе
17
Белл
32
Бурк
15
Локьер
17
Мпанцу
6
Накамба
45
Даути
27
Огбене
18
Браун
9
Моррис
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
5
Гуйе
11
Харрисон
11
Харрисон
5
Гуйе
11
Макнил
7
Данжума
7
Данжума
11
Макнил
6
Дукуре
23
Бету
23
Бету
6
Дукуре
32
Бурк
5
Андерсен
5
Андерсен
32
Бурк
15
Локьер
15
Менжи
15
Менжи
15
Локьер
45
Даути
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
Остались в запасе
Эвертон
Лутон Таун
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Эвертон - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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