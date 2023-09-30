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Астон Вилла - Брайтон

30.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 7 тур Астон Вилла - Брайтон
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
38 тур
28 мая, воскресенье 18:30 Астон Вилла 2:1 Брайтон
16 тур
13 ноября, воскресенье 17:00 Брайтон 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
26 февраля, суббота 18:00 Брайтон 0:2 Астон Вилла
12 тур
20 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 2:0 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
13 февраля, суббота 23:00 Брайтон 0:0 Астон Вилла
9 тур
21 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 18:00 Брайтон 1:1 Астон Вилла
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Астон Вилла 2:1 Брайтон
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/16 финала
25 сентября, среда 21:45 Брайтон 1:3 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
46 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Астон Вилла 1:1 Брайтон
17 тур
18 ноября, пятница 22:45 Брайтон 1:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 18:00 Астон Вилла 3:2 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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