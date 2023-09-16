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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 сентября 2023
Тоттенхэм
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90+8'
Ришарлисон
90+10'
Д. Кулушевски
74'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Ришарлисон
90'
+16
90'
+14
Вторая желтая
О. МакБарни
Желтая карточка
И. Перишич
90'
+13
ГОЛ! 2:1!
Д. Кулушевски
90'
+10
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
И. Перишич
90'
+8
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
90'
+5
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. ван де Вен
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Т. Дэвис
Желтая карточка
И. Биссума
86'
86'
Замена
О. Трасти
️️️️
Д. Богль
81'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Хамер
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Сарр
80'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Соломон
80'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хамер
Пас отдал
Д. Робинсон
70'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Макэйти
Желтая карточка
М. Соломон
69'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
67'
63'
Желтая карточка
Д. Робинсон
56'
Желтая карточка
О. МакБарни
Желтая карточка
М. ван де Вен
49'
45'
Желтая карточка
У. Фодеринхэм
41'
Желтая карточка
К. Арчер
29'
Желтая карточка
К. Бешам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
10
Соломон
3-4-1-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Бешам
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
33
Томас
24
Макэйти
9
Арчер
9
МакБарни
10
Соломон
5
Перишич
5
Перишич
10
Соломон
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
37
ван де Вен
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
37
ван де Вен
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
2
Богль
6
Трасти
6
Трасти
2
Богль
24
Макэйти
10
Норвуд
10
Норвуд
24
Макэйти
38
Хамер
22
Дэвис
22
Дэвис
38
Хамер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
6
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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