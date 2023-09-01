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Лутон Таун - Вест Хэм
Лутон Таун - Вест Хэм: обзор матча 01 сентября 2023
Лутон Таун
01.09.2023, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
90+2'
М. Юэл Андерсен
37'
Д. Боуэн
85'
К. Зума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Вест Хэм
ГОЛ! 1:2!
М. Юэл Андерсен
Пас отдал
К. Моррис
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Кудус
️️️️
Л. Пакета
Желтая карточка
М. Накамба
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Зума
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
К. Вудроу
️️️️
Т. Чон
84'
81'
Желтая карточка
Эмерсон
80'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
Ч. Огбене
️️️️
А. Даути
78'
72'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Д. Браун
️️️️
Э. Адебайо
72'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Р. Баркли
72'
Замена
И. Каборе
️️️️
Р. Гилс
72'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Камински
32
Бурк
5
Андерсен
17
Белл
6
Накамба
3
Гилс
6
Баркли
45
Даути
19
Чон
9
Моррис
45
Адебайо
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
3
Гилс
12
Каборе
12
Каборе
3
Гилс
6
Баркли
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
27
Огбене
45
Даути
19
Чон
12
Вудроу
12
Вудроу
19
Чон
45
Адебайо
18
Браун
18
Браун
45
Адебайо
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Кудус
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Лутон Таун
Вест Хэм
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лутон Таун - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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