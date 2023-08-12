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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лутон Таун
Брайтон - Лутон Таун: обзор матча 12 августа 2023
Брайтон
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Лутон Таун
36'
С. Мач
71'
Ж. Педро (П)
85'
С. Адингра
90+5'
Э. Фергюсон
81'
К. Моррис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Лутон Таун
ГОЛ! 4:1!
Э. Фергюсон
Пас отдал
П. Эступиньян
90'
+5
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ж. Педро
88'
88'
Замена
К. Вудроу
️️️️
П. Мпанцу
88'
Замена
Л. Берри
️️️️
Т. Чон
ГОЛ! 3:1!
С. Адингра
85'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Моррис
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Милнер
79'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
78'
76'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
М. Юэл Андерсен
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Дауд
74'
Замена
С. Адингра
️️️️
С. Мач
74'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Педро
71'
64'
Замена
А. Даути
️️️️
И. Каборе
64'
Замена
Д. Браун
️️️️
Э. Адебайо
59'
Желтая карточка
И. Каборе
51'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
Желтая карточка
К. Митома
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Мач
Пас отдал
К. Митома
36'
Желтая карточка
П. Эступиньян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
3-3-2-2
23
Стил
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
13
Гросс
81
Дауд
20
Милнер
22
Митома
7
Мач
9
Педро
18
Уэлбек
4-2-1-1-2
1
Камински
12
Каборе
17
Белл
5
Андерсен
15
Локьер
17
Мпанцу
6
Накамба
3
Гилс
19
Чон
9
Моррис
45
Адебайо
20
Милнер
34
Велтман
34
Велтман
20
Милнер
81
Дауд
6
Гилмор
6
Гилмор
81
Дауд
7
Мач
7
Адингра
7
Адингра
7
Мач
9
Педро
10
Энкисо
10
Энкисо
9
Педро
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
19
Чон
8
Берри
8
Берри
19
Чон
12
Каборе
45
Даути
45
Даути
12
Каборе
5
Андерсен
27
Огбене
27
Огбене
5
Андерсен
17
Мпанцу
12
Вудроу
12
Вудроу
17
Мпанцу
45
Адебайо
18
Браун
18
Браун
45
Адебайо
Остались в запасе
Брайтон
Лутон Таун
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Джеймс Ши
ВР
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Брайтон - Лутон Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
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