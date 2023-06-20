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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Сенегал
Бразилия - Сенегал: обзор матча 20 июня 2023
Бразилия
20.06.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Сенегал
11'
Л. Пакета
58'
Маркиньос
22'
Х. Диалло
52'
Маркиньос (АГ)
55'
С. Мане
90+7'
С. Мане (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Сенегал
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:4!
С. Мане
90'
Желтая карточка
Н. Джексон
Желтая карточка
Данило
90'
Желтая карточка
Э. Милитао
90'
89'
Желтая карточка
К. Дьятта
88'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Диалло
83'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
П. Гуйе
83'
Замена
К. Дьятта
️️️️
П. Сисс
Замена
А. Теллес
️️️️
Айртон
74'
Замена
Андре
️️️️
Л. Пакета
74'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Жоэлинтон
67'
Желтая карточка
Айртон
60'
ГОЛ! 2:3!
Маркиньос
58'
Замена
Рони
️️️️
Малком
57'
Замена
Педро
️️️️
Ришарлисон
57'
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
Х. Диалло
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Маркиньос
45'
Желтая карточка
П. Сисс
22'
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Винисиус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
24
Айртон
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
17
Жоэлинтон
АП
20
Лукас Пакета
АП
0
Малком
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Менезес
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
0
Рони
ЛВ
18
Андре
ОП
5
Каземиро
ОП
0
Рафаэль Вейга
АП
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
15
Крепин Дьятта
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-3-2
23
Эдерсон
24
Айртон
2
Милитао
4
Маркиньос
13
Данило
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
0
Малком
9
Ришарлисон
17
Жоэлинтон
3-1-2-3-1
23
Мори
21
Сабали
19
Ниахате
3
Кулибали
26
Гуйе
6
Менди
6
Сисс
18
Сарр
14
Якобс
10
Мане
20
Диалло
24
Айртон
6
Теллес
6
Теллес
24
Айртон
20
Пакета
18
Андре
18
Андре
20
Пакета
17
Жоэлинтон
0
Вейга
0
Вейга
17
Жоэлинтон
0
Малком
0
Рони
0
Рони
0
Малком
9
Ришарлисон
19
Педро
19
Педро
9
Ришарлисон
26
Гуйе
8
Куяте
8
Куяте
26
Гуйе
6
Сисс
15
Дьятта
15
Дьятта
6
Сисс
20
Диалло
11
Джексон
11
Джексон
20
Диалло
Остались в запасе
Бразилия
Сенегал
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Рамон Менезес
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Родриго
ПВ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Рамон Менезес
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Бразилия - Сенегал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
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