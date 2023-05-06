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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пардубице
Теплице - Пардубице: обзор матча 06 мая 2023
Теплице
06.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Пардубице
15'
Д. Трубац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Пардубице
Замена
Ф. Жак
️️️️
Д. Фила
79'
75'
Замена
D. Huf
️️️️
V. Sychra
Желтая карточка
Н. Мицевич
74'
63'
Желтая карточка
Т. Влчек
ГОЛ! 1:0!
Д. Трубац
Пас отдал
Р. Юкл
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
28
Vojtech Sychra
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
4-1-1-1-2
72
2
Шалоупек
0
4
Мицевич
11
Хибс
23
Маречек
19
Юкл
27
Трубац
11
Фила
12
Гнинг
3-4-3
1
Ницэ
2
Гранац
4
Члумецки
27
Влчек
39
Яношек
6
19
Хлаваты
7
Вацек
9
10
28
11
Фила
7
Жак
7
Жак
11
Фила
28
9
9
28
Остались в запасе
Теплице
Пардубице
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Теплице - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
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2020.05.13 18:45
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
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Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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