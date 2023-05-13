Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Сигма
Виктория - Сигма: обзор матча 13 мая 2023
Виктория
13.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сигма
45+5'
Я. Сикора (АГ)
54'
D. Israel
75'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Сигма
90'
+5
Желтая карточка
М. Мачик
90'
+4
Желтая карточка
P. Zifcak
86'
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
Замена
А. Влканова
️️️️
Т. Хоры
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
J. Navratil
Пас отдал
Ю. Хватал
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
72'
67'
Замена
Ю. Хватал
️️️️
Ф. Зорван
67'
Замена
M. Pospisil
️️️️
D. Israel
Замена
М. Выдра
️️️️
Р. Ржезник
63'
54'
ГОЛ! 0:2!
D. Israel
Пас отдал
Я. Фортельный
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Сикора
46'
45'
+5
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Сикора
31'
Замена
Л. Враштил
️️️️
Я. Покорны
27'
Желтая карточка
D. Israel
Желтая карточка
Т. Хоры
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
26
Martin Pospisil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
3-3-2-2
36
Станек
2
Гейда
14
Ржезник
25
Каша
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
17
Дуросинми
3-3-5
32
38
Покорны
21
Змозла
8
Зорван
25
30
8
Фортельный
99
20
Слама
13
Хытил
44
Мачик
49
Сикора
4
Холик
4
Холик
49
Сикора
25
Хоры
58
Влканова
58
Влканова
25
Хоры
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
14
Ржезник
11
Выдра
11
Выдра
14
Ржезник
38
Покорны
19
Враштил
19
Враштил
38
Покорны
8
Зорван
30
Хватал
30
Хватал
8
Зорван
99
26
26
99
30
11
11
30
Остались в запасе
Виктория
Сигма
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Виктория - Сигма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Новости команд
Все
Виктория
Сигма
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+