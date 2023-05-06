Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Словацко
Виктория - Словацко: обзор матча 06 мая 2023
Виктория
06.05.2023, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Словацко
47'
Л. Гейда
65'
Я. Калабишка
76'
Ф. Вехета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Словацко
90'
+1
Замена
П. Юрошка
️️️️
М. Петржела
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
83'
Замена
А. Влканова
️️️️
Д. Москера
83'
76'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Вехета
Пас отдал
М. Петржела
75'
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Михалик
Замена
Р. Квет
️️️️
М. Н'Диайе
72'
65'
ГОЛ! 1:1!
Я. Калабишка
Пас отдал
М. Травник
Желтая карточка
Я. Копиц
59'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Выдра
59'
56'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Бранднер
56'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
56'
Замена
М. Травник
️️️️
В. Даничек
ГОЛ! 1:0!
Л. Гейда
Пас отдал
Л. Калвах
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-2-2-2
36
Станек
14
Ржезник
25
Каша
2
Гейда
4
Холик
99
Н'Диайе
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
11
Выдра
25
Хоры
3-2-3-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
23
Рейнберк
3
Кадлец
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
11
Бранднер
17
Михалик
99
Н'Диайе
16
Квет
16
Квет
99
Н'Диайе
11
Выдра
10
Копиц
10
Копиц
11
Выдра
8
Москера
58
Влканова
58
Влканова
8
Москера
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
28
Даничек
10
Травник
10
Травник
28
Даничек
11
Петржела
77
Юрошка
77
Юрошка
11
Петржела
17
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
17
Михалик
11
Бранднер
27
Вехета
27
Вехета
11
Бранднер
Остались в запасе
Виктория
Словацко
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Виктория - Словацко
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Новости команд
Все
Виктория
Словацко
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+