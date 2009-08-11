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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Бертон Альбион
Рединг - Бертон Альбион: обзор матча 11 августа 2009
Рединг
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
5 : 1
Завершен
Бертон Альбион
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Рединг - Бертон Альбион
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0
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