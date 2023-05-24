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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 24 мая 2023
Хиберниан
24.05.2023, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
4 : 2
Завершен
Селтик
52'
Э. Йуан
75'
К. Нисбет (П)
80'
Э. Йуан
86'
А. Бернабеи (АГ)
41'
Р. Хатате (П)
58'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Селтик
Замена
К. Кадден
️️️️
Л. Миллер
88'
Замена
Р. Бушири
️️️️
Д. Дойл-Хейз
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
А. Бернабеи
86'
81'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Х. О
ГОЛ! 3:2!
Э. Йуан
Пас отдал
П. Хэнлон
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Нисбет
75'
74'
Желтая карточка
Э. Ролстон
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Д. Ньюэлл
73'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
70'
67'
Вторая желтая
Д. Маэда
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
С. Джей Иган-Райли
65'
65'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Т. Ивата
65'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
64'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
58'
ГОЛ! 1:2!
Х. О
ГОЛ! 1:1!
Э. Йуан
52'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Джегго
46'
Желтая карточка
К. Нисбет
45'
+3
44'
Желтая карточка
Д. Маэда
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хатате
22'
Замена
Д. Маэда
️️️️
С. Хакшабанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
16
Стивенсон
4
Иган-Райли
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
15
Нисбет
27
Йуан
4-1-2-2-1
19
Бэйн
56
Ролстон
15
Старфельт
4
Кобаяси
26
Бернабеи
24
Ивата
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
29
Хакшабанович
9
О
31
Дойл-Хейз
33
Бушири
33
Бушири
31
Дойл-Хейз
8
Джегго
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
8
Джегго
4
Иган-Райли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
4
Иган-Райли
12
Миллер
28
Кадден
28
Кадден
12
Миллер
11
Ньюэлл
13
МакКирди
13
МакКирди
11
Ньюэлл
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
24
Ивата
33
О'Райли
33
О'Райли
24
Ивата
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
9
О
7
Фурухаси
7
Фурухаси
9
О
29
Хакшабанович
38
Маэда
38
Маэда
29
Хакшабанович
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хиберниан - Селтик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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