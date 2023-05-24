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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 24 мая 2023
Абердин
24.05.2023, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Миррен
14'
Л. Кларксон
43'
Г. Шинни
49'
Г. Шинни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Миррен
80'
Замена
Ф. Тэйлор
️️️️
Г. Килти
75'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
К. Мэйн
75'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Р. Стрейн
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Дюк
75'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Ю. Рамадани
71'
59'
Желтая карточка
А. Гогич
ГОЛ! 3:0!
Г. Шинни
Пас отдал
Ю. Рамадани
49'
46'
Замена
К. Оффорд
️️️️
К. Баккус
46'
Замена
С. Тансер
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
Г. Шинни
43'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
34'
31'
Красная карточка
Т. Смолл
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларксон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Грег Килти
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
4-3-3
13
Рос
2
2
МакКрори
4
Шинни
5
Скейлз
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
28
Миовски
11
Дюк
6
Поллок
3-4-1-1
31
Карсон
5
Шонесси
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
11
Смолл
11
Килти
30
Мэйн
11
Дюк
2
Ричардсон
2
Ричардсон
11
Дюк
20
Рамадани
18
Бэррон
18
Бэррон
20
Рамадани
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
3
Тэйлор
17
Тансер
17
Тансер
3
Тэйлор
22
Стрейн
31
Галлахер
31
Галлахер
22
Стрейн
11
Килти
30
Тэйлор
30
Тэйлор
11
Килти
30
Мэйн
22
Джеймисон
22
Джеймисон
30
Мэйн
25
Баккус
9
Оффорд
9
Оффорд
25
Баккус
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Shayden Morris
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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