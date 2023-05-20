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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серкль Брюгге
Гент - Серкль Брюгге: обзор матча 20 мая 2023
Гент
20.05.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
49'
Д. Орбан
86'
У. Кюйперс
18'
К. Данке
71'
А. Уэда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Серкль Брюгге
Замена
Б. Годо
️️️️
У. Кюйперс
89'
88'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Я. Гбоу
ГОЛ! 2:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
Т. Тиссудали
86'
Желтая карточка
Д. Орбан
81'
80'
Замена
У. Сике
️️️️
К. Данке
75'
Замена
Б. Попович
️️️️
А. Франсис
73'
Желтая карточка
А. Франсис
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Х. Хонг
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Уэда
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Э. Юлсагер
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Орбан
Пас отдал
Э. Юлсагер
49'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Т. Сомерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
3-5-2
1
Нарди
91
Пиатковски
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
18
Самуас
99
Орбан
99
Кюйперс
2-2-3-3
99
Майецки
2
Даланд
24
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
2
Деман
17
Франсис
34
Гбоу
18
Уэда
9
Данке
24
Сомерс
99
Кюйперс
31
Годо
31
Годо
99
Кюйперс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
17
Юлсагер
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Юлсагер
17
Франсис
5
Попович
5
Попович
17
Франсис
9
Данке
41
Сике
41
Сике
9
Данке
34
Гбоу
10
Хотич
10
Хотич
34
Гбоу
Остались в запасе
Гент
Серкль Брюгге
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Гент - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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