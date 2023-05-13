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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Гент
Серкль Брюгге - Гент: обзор матча 13 мая 2023
Серкль Брюгге
13.05.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа B, 3 тур
0 : 4
Завершен
Гент
41'
У. Кюйперс
51'
Д. Орбан
64'
Д. Орбан
67'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Гент
86'
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Хонг
81'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
А. Кастро-Монтес
80'
Замена
Д. Руф
️️️️
П. Нарди
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Уэда
69'
Замена
Р. Декостер
️️️️
У. Сике
69'
67'
ГОЛ! 0:4!
Д. Орбан
Пас отдал
К. Пиатковски
Замена
К. Данке
️️️️
А. Франсис
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Орбан
59'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Э. Юлсагер
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Орбан
Пас отдал
С. Кумс
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Я. Гбоу
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
Вторая желтая
К. Равик
22'
Желтая карточка
К. Равик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
4-1-3-2
99
Майецки
5
Попович
2
Даланд
5
Равик
41
Сике
22
Лопеш
34
Гбоу
17
Франсис
2
Деман
18
Уэда
24
Сомерс
3-5-2
1
Нарди
33
Торунарига
91
Пиатковски
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
99
Орбан
99
Кюйперс
41
Сике
8
Декостер
8
Декостер
41
Сике
18
Уэда
10
Хотич
10
Хотич
18
Уэда
34
Гбоу
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Гбоу
17
Франсис
9
Данке
9
Данке
17
Франсис
1
Нарди
33
Руф
33
Руф
1
Нарди
17
Кастро-Монтес
4
Лагэ
4
Лагэ
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Юлсагер
20
Хонг
39
Фофана
39
Фофана
20
Хонг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Гент
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
31
Бруно Годо
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
40
Xander Martlé
ЦФ
Остались в запасе
31
Бруно Годо
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серкль Брюгге - Гент
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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