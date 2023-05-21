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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 21 мая 2023
Брюгге
21.05.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
51'
К. Нильсен
62'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
90'
+4
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Н. Ланг
90'
+4
Замена
Д. Хендри
️️️️
М. Ритс
90'
+1
Желтая карточка
С. Миньоле
77'
75'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Р. Де Лат
71'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
В. Пачо
66'
Желтая карточка
К. Стенгс
ГОЛ! 2:0!
К. Нильсен
62'
57'
Замена
М. Кейта
️️️️
Ю. Эккеленкамп
57'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Г. Авила
57'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Баликвиша
ГОЛ! 1:0!
К. Нильсен
Пас отдал
Б. Мейер
51'
Замена
К. Нильсен
️️️️
К. Мата
46'
Желтая карточка
Д. Одои
44'
21'
Желтая карточка
А. Вермерен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Джирано Керк
ПВ
4-1-4-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
21
Силла
3
Одои
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
11
Яремчук
4-1-1-3-1
1
Бутез
25
Батай
51
Пачо
13
Авила
23
Алдервейрелд
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
14
Стенгс
7
Баликвиша
14
Янссен
23
Ритс
13
Хендри
13
Хендри
23
Ритс
22
Мата
94
Нильсен
94
Нильсен
22
Мата
13
Авила
2
Де Лат
2
Де Лат
13
Авила
Де Лат
80
Юсуф
80
Юсуф
Де Лат
32
Эккеленкамп
16
Кейта
16
Кейта
32
Эккеленкамп
51
Пачо
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
51
Пачо
7
Баликвиша
9
Керк
9
Керк
7
Баликвиша
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Ортвен Де Вольф
ВР
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
10
Кристофер Скотт
АП
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Брюгге - Антверпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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