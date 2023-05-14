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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 14 мая 2023
Антверпен
14.05.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
Брюгге
36'
В. Янссен
86'
Д. Керк
90+7'
А. Вермерен
2'
К. Мата
23'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Брюгге
ГОЛ! 3:2!
А. Вермерен
90'
+7
90'
Замена
А. Нуса
️️️️
Н. Ланг
90'
Замена
С. Сандра
️️️️
М. Ритс
88'
Желтая карточка
К. Нильсен
ГОЛ! 2:2!
Д. Керк
Пас отдал
К. Стенгс
86'
Замена
К. Скотт
️️️️
М. Баликвиша
82'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
81'
79'
Желтая карточка
Б. Мейер
76'
Замена
К. Нильсен
️️️️
К. Мата
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
В. Пачо
68'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Муджа
68'
60'
Желтая карточка
А. Силла
54'
Желтая карточка
Н. Ланг
Желтая карточка
В. Пачо
41'
ГОЛ! 1:2!
В. Янссен
36'
Замена
К. Стенгс
️️️️
М. Кейта
27'
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Н. Ланг
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Мата
Пас отдал
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
13
Авила
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-1-4-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
25
Онидика
22
Мата
23
Ритс
70
Ланг
20
Ванакен
9
Хутгла
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
51
Пачо
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
51
Пачо
7
Баликвиша
10
Скотт
10
Скотт
7
Баликвиша
7
Муджа
9
Керк
9
Керк
7
Муджа
16
Кейта
14
Стенгс
14
Стенгс
16
Кейта
23
Ритс
14
Сандра
14
Сандра
23
Ритс
70
Ланг
7
Нуса
7
Нуса
70
Ланг
22
Мата
94
Нильсен
94
Нильсен
22
Мата
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Антверпен - Брюгге
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
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