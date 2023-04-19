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Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Материалы

Акрон - Спартак

19.04.2023, Среда, 16:30 мск Жигулевск, стадион Кристалл Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/2 финала Акрон - Спартак
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    Рейтинг: +260

    Koni_Best_1 19 апреля, 21:13

    Акрон конечно просто фантастика

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    Рейтинг: +1192

    Argon 19 апреля, 18:44

    Я теперь болельщик Акрона )

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    Рейтинг: +107

    BVG4 19 апреля, 18:38

    Ржавого в отставку!!!!!! Позор джунглям - нет конечно же! - ПОРОСЯТНИКУ!!! Запасаемся попкорном и ждем когда срамтак объявит об отставке ржавенькой бездарности.... Ведь еще сразу после назначения сами кричали, что нашли или по объявлению, или случайно, на трамвайной остановке.....

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 19 апреля, 18:35

    Абаскаль: нам недодали пенальтей , дали всего один.Надо опять с судьями поговорить....

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 19 апреля, 18:30

    АРОН НЕ ПЛХО БЫЛО

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 19 апреля, 18:11

    Наконец-то.....

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 19 апреля, 18:08

    Дрова е ба нные, как вы за е ба ли позориться!

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    Рейтинг: +107

    BVG4 19 апреля, 17:50

    Н-даааа! Мощно играет срамтак! (а ведь еще вчера без пяти сукунд прытындент на золотые медали РПЛ. (дружненько так прихрюкиваали с повизгиванием и подбадриванием друг друга вся поросня!) А вот интересно - как бы с командой Ессентуки (влетела намедни команде тоже из второй лиги в своем чемпионате со счетом 0:15)? сыграли бы сегодня? Наверняка выиграли бы!!!! А сегодня? Ну разве что еще бы 3 левых пенки судья тупорылая назначит в ворота Акрона! И то не факт, что так победят...

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 19 апреля, 17:38

    ЗЕ НИТ Г А В НО ПОЛНОЕ

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    Рейтинг: +2568

    andrej-lucevich > ninja1945 19 апреля, 22:34

    кто сюда малолетку пустил ?

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 > andrej-lucevich 19 апреля, 23:59

    ГАН Д ОН Ы ПИ ТЕРСКИЕ

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    Рейтинг: +1417

    кaстрюлька 19 апреля, 17:26

    Перед судьёй непосильная задача - придумать ещё три пенальти для хряков

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