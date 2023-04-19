Акрон - Спартак

Акрон конечно просто фантастика
Акрон конечно просто фантастика
Ржавого в отставку!!!!!! Позор джунглям - нет конечно же! - ПОРОСЯТНИКУ!!! Запасаемся попкорном и ждем когда срамтак объявит об отставке ржавенькой бездарности.... Ведь еще сразу после назначения сами кричали, что нашли или по объявлению, или случайно, на трамвайной остановке.....
Н-даааа! Мощно играет срамтак! (а ведь еще вчера без пяти сукунд прытындент на золотые медали РПЛ. (дружненько так прихрюкиваали с повизгиванием и подбадриванием друг друга вся поросня!) А вот интересно - как бы с командой Ессентуки (влетела намедни команде тоже из второй лиги в своем чемпионате со счетом 0:15)? сыграли бы сегодня? Наверняка выиграли бы!!!! А сегодня? Ну разве что еще бы 3 левых пенки судья тупорылая назначит в ворота Акрона! И то не факт, что так победят...
ЗЕ НИТ Г А В НО ПОЛНОЕ
кто сюда малолетку пустил ?
ГАН Д ОН Ы ПИ ТЕРСКИЕ
Перед судьёй непосильная задача - придумать ещё три пенальти для хряков