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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сканторп Юнайтед - Порт Вейл
Сканторп Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 22 сентября 2009
Сканторп Юнайтед
22.09.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
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