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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Ливерпуль
Лидс - Ливерпуль: обзор матча 22 сентября 2009
Лидс
22.09.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
65'
Д. Н'Гог
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Ливерпуль
+1
Замена
М. Шкртел
️️️️
Р. Бабел
Замена
Э. Шоуанми
️️️️
М. Дойл
Замена
М. Грелла
️️️️
Л. Беккио
Замена
С. Джеррард
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Н. Килкенни
️️️️
Э. Хьюз
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Д. Дежен
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Х. Маскерано
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
С. Кириакос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Шейн Хиггс
ВР
3
Патрик Киснорбо
ЛАЗ
20
Любомир Михалик
ЦЗ
17
Джейсон Крoу
ПАЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЛП
26
Энди Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
АП
43
Майкл Дойл
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Гари Макалистер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
3
Андреа Доссена
ЛАЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПАЗ
6
Фабио Аурелио
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Райан Бабел
ЦП
8
Джей Спиринг
АП
77
Альберт Риера
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лидс
16
Каспер Энкегрен
ВР
6
Ричард Нейлор
ЦЗ
12
Дэвид Праттон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
18
Энди Робинсон
ЦФ
0
Энох Шоуанми
ЦФ
13
Майк Грелла
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
1-2-4-1-2
1
Хиггс
20
Михалик
3
Киснорбо
17
Крoу
16
Хаусон
26
Хьюз
4
Джонсон
43
Дойл
23
Снодграсс
32
Беккио
10
Бэкфорд
2-3-3-1-1
12
Кавальери
23
Каррагер
16
Кириакос
7
Дежен
14
Маскерано
3
Доссена
77
Риера
8
Бабел
6
Аурелио
8
Спиринг
89
Н'Гог
43
Дойл
0
Шоуанми
0
Шоуанми
43
Дойл
26
Хьюз
8
Килкенни
8
Килкенни
26
Хьюз
32
Беккио
13
Грелла
13
Грелла
32
Беккио
8
Бабел
37
Шкртел
37
Шкртел
8
Бабел
7
Дежен
8
Джонсон
8
Джонсон
7
Дежен
89
Н'Гог
8
Джеррард
8
Джеррард
89
Н'Гог
Остались в запасе
Лидс
Ливерпуль
12
Дэвид Праттон
ЦП
18
Энди Робинсон
ЦФ
6
Ричард Нейлор
ЦЗ
16
Каспер Энкегрен
ВР
Главный тренер
Гари Макалистер
23
Дамьен Плесси
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
9
Фернандо Торрес
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Дэвид Праттон
ЦП
18
Энди Робинсон
ЦФ
6
Ричард Нейлор
ЦЗ
16
Каспер Энкегрен
ВР
Остались в запасе
23
Дамьен Плесси
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
9
Фернандо Торрес
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Гари Макалистер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лидс - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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