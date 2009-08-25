Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Гари Макалистер

    Тренер
    Имя Гари
    Фамилия Макалистер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 25 декабря 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лидс 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2009 Лидс 2 : 1 Уотфорд
    22.09.2009 Лидс 0 : 1 Ливерпуль
    • Читайте нас: 
    11