Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Копенгаген
Виборг - Копенгаген: обзор матча 29 мая 2023
Виборг
29.05.2023, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
61'
Я. Бонде (П)
15'
Д. Ларссон
33'
Д. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Копенгаген
90'
+8
Желтая карточка
К. Грабара
90'
+7
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
90'
+4
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
М. Сендергор
️️️️
Й. Греннинг
90'
+1
Вторая желтая
И. Саид
83'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
А. Джатта
75'
72'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Ларссон
71'
Замена
К. Серенсен
️️️️
К. Дикс
Желтая карточка
О. Бундгор
68'
65'
Замена
М. Стаменич
️️️️
В. Клем
65'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Д. Гонсалвеш
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Бонде
61'
60'
Желтая карточка
В. Классон
Желтая карточка
Й. Греннинг
49'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Н. Бюрги
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гонсалвеш
32'
Пенальти не реализован!
Д. Гонсалвеш
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ларссон
Желтая карточка
И. Саид
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
23
Бундгор
24
Аньембе
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
99
Ахури
19
Саид
20
Джатта
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
36
Клем
7
Гонсалвеш
7
Классон
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
5
Бюрги
28
Вестергор
28
Вестергор
5
Бюрги
20
Джатта
96
Жуниор
96
Жуниор
20
Джатта
4
Дикс
3
Серенсен
3
Серенсен
4
Дикс
7
Гонсалвеш
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
6
Стаменич
6
Стаменич
36
Клем
17
Ларссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
17
Ларссон
Остались в запасе
Виборг
Копенгаген
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Виборг - Копенгаген
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
Новости команд
Все
Виборг
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+