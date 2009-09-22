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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 22 сентября 2009
Арсенал
22.09.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
68'
С. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
А. Мейте
️️️️
Й. Ольссон
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Мур
ГОЛ! 1:0!
С. Уотт
Желтая карточка
А. Рэмзи
Красная карточка
Д. Томас
Желтая карточка
Ш. Мартис
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Арман Траоре
ПЗ
7
Санчес Уотт
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
3
Киран Гиббс
ЦФ
10
Джек Уилшир
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
25
Леон Барнетт
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
10
Роберт Корен
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
27
Люк Мур
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ПП
7
Джером Томас
ЦФ
4
Шелтон Мартис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
0
Нил Клемент
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-2-2
13
Щесны
16
Сильвестр
14
Сендерос
2
Траоре
7
Уотт
21
Рэмзи
10
Уилшир
3
Гиббс
4-4-2
0
Кили
10
Корен
13
Ольссон
51
Зуиверлон
25
Барнетт
21
Мулумбу
80
Тейшейра
27
Мур
18
Дорранс
4
Мартис
7
Томас
13
Ольссон
4
Мейте
4
Мейте
13
Ольссон
27
Мур
9
Вуд
9
Вуд
27
Мур
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
Главный тренер
Арсен Венгер
0
Нил Клемент
ЦЗ
33
Скотт Карсон
ВР
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
0
Нил Клемент
ЦЗ
33
Скотт Карсон
ВР
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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1 : 0
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Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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