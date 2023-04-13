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Байер - Юнион СЖ

13.04.2023, Четверг, 22:00 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Байер - Юнион СЖ
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