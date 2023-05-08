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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 08 мая 2023
Олимпиакос
08.05.2023, понедельник, 21:00
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
68'
О. Рябчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
90'
+8
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
90'
+8
Красная карточка
Рамон
90'
+4
Замена
Рамон
️️️️
К. Фортунис
76'
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Ин Бом
75'
Желтая карточка
Д. Самассеку
74'
72'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Р. Перес
72'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
ГОЛ! 1:0!
О. Рябчук
Пас отдал
Родиней
68'
67'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
66'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
М. Врусаи
️️️️
П. Бьель
63'
Желтая карточка
О. Рябчук
62'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Андреас Ндой
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
3-3-1-2-1
19
Цолакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
23
Родиней
6
М'Вила
18
Самассеку
5
Ндой
16
Ин Бом
7
Фортунис
16
Бьель
94
Бакамбу
3-4-2-1
91
Бриноли
28
Санчес
32
Магнуссон
31
Шарлия
6
Курбелис
21
Перес
22
Гнезда Черин
27
Хуанкар
34
Паласиос
11
Бернард
99
Шпорар
7
Фортунис
13
Рамон
13
Рамон
7
Фортунис
16
Ин Бом
23
Касами
23
Касами
16
Ин Бом
16
Бьель
17
Врусаи
17
Врусаи
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
21
Перес
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
21
Перес
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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