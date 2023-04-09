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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 09 апреля 2023
Панатинаикос
09.04.2023, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
28'
А. Шпорар
36'
Ю. Эль-Араби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Гнезда Черин
85'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Бернард
84'
81'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Фортунис
Замена
Д. Мансини
️️️️
Д. Курбелис
70'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
69'
69'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
Р. Перес
61'
46'
Замена
П. Бьель
️️️️
Х. Родригес
46'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Д. Курбелис
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ю. Эль-Араби
36'
Желтая карточка
А. Шпорар
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
28'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
З. Шарлия
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-4-2-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
31
Шарлия
28
Санчес
22
Гнезда Черин
21
Перес
6
Курбелис
27
Хуанкар
11
Бернард
34
Паласиос
99
Шпорар
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
16
Ин Бом
7
Фортунис
23
Родригес
7
Масурас
19
Эль-Араби
31
Шарлия
32
Магнуссон
32
Магнуссон
31
Шарлия
11
Бернард
6
Цокай
6
Цокай
11
Бернард
22
Гнезда Черин
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
7
Мансини
7
Мансини
6
Курбелис
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
23
Родригес
16
Бьель
16
Бьель
23
Родригес
7
Фортунис
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Фортунис
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Иван Йованович
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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