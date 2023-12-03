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Интернасьонал - Ботафого

03.12.2023, Воскресенье, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Интернасьонал - Ботафого
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ботафого Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2022
32 тур
17 октября, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Интернасьонал
13 тур
20 июня, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:3 Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
25 тур
13 декабря, воскресенье 01:00 Интернасьонал 2:1 Ботафого
6 тур
29 августа, суббота 23:00 Ботафого 0:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2019
36 тур
1 декабря, воскресенье 01:00 Ботафого 0:1 Интернасьонал
17 тур
1 сентября, воскресенье 03:00 Интернасьонал 3:2 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
35 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Ботафого 1:0 Интернасьонал
16 тур
29 июля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
13 октября, четверг 03:45 Ботафого 1:0 Интернасьонал
11 тур
26 июня, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:3 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
21 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Интернасьонал 2:0 Ботафого
2 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Ботафого 2:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Интернасьонал 2:1 Ботафого
14 тур
16 августа, пятница 00:00 Ботафого 3:3 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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