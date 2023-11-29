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Ботафого - Крузейро

29.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 37 тур Ботафого - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
18 тур
2 августа, среда 00:00 Крузейро Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
29 тур
1 ноября, пятница 03:30 Ботафого 0:2 Крузейро
10 тур
14 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
6 сентября, четверг 01:30 Ботафого 1:1 Крузейро
4 тур
6 мая, воскресенье 22:00 Крузейро 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2017
38 тур
3 декабря, воскресенье 22:00 Ботафого 2:2 Крузейро
19 тур
6 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
24 тур
11 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:2 Ботафого
5 тур
2 июня, четверг 03:45 Ботафого 0:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
32 тур
2 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Ботафого
13 тур
3 августа, воскресенье 01:30 Ботафого 1:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
19 сентября, четверг 04:50 Крузейро 3:0 Ботафого
3 тур
1 июня, суббота 00:00 Ботафого 2:1 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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