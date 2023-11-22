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Форталеза - Палмейрас

22.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 35 тур Форталеза - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
16 тур
22 июля, суббота 00:00 Палмейрас Форталеза
Бразилия. Серия А 2022
35 тур
3 ноября, четверг 03:30 Палмейрас 4:0 Форталеза
16 тур
11 июля, понедельник 00:00 Форталеза 0:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2021
34 тур
21 ноября, воскресенье 01:00 Форталеза 1:0 Палмейрас
15 тур
8 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:3 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
15 февраля, понедельник 00:15 Палмейрас 3:0 Форталеза
17 тур
19 октября, понедельник 02:30 Форталеза 2:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
22 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 0:1 Палмейрас
1 тур
29 апреля, понедельник 01:00 Палмейрас 4:0 Форталеза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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