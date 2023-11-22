Коринтианс - Баия

|16 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Баия
|Коринтианс
|16 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Баия
|Коринтианс
|24 тур
|6 октября, среда
|03:30
|Коринтианс
|3:1
|Баия
|5 тур
|20 июня, воскресенье
|22:00
|Баия
|0:0
|Коринтианс
|30 тур
|29 января, пятница
|01:00
|Баия
|2:1
|Коринтианс
|11 тур
|17 сентября, четверг
|03:30
|Коринтианс
|3:2
|Баия
|20 тур
|22 сентября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|2:1
|Баия
|1 тур
|28 апреля, воскресенье
|22:00
|Баия
|3:2
|Коринтианс
|31 тур
|28 октября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|2:1
|Баия
|12 тур
|14 июня, четверг
|03:45
|Баия
|1:0
|Коринтианс
|28 тур
|16 октября, понедельник
|00:01
|Баия
|2:0
|Коринтианс
|9 тур
|23 июня, пятница
|01:30
|Коринтианс
|3:0
|Баия
|34 тур
|16 ноября, воскресенье
|22:00
|Баия
|1:2
|Коринтианс
|15 тур
|17 августа, воскресенье
|04:00
|Коринтианс
|1:1
|Баия
|25 тур
|3 октября, четверг
|04:50
|Коринтианс
|2:0
|Баия
|6 тур
|7 июля, воскресенье
|00:00
|Баия
|0:2
|Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0