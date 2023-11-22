Ботафого - Сантос

|16 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Сантос
|Ботафого
|37 тур
|11 ноября, пятница
|02:00
|Ботафого
|3:0
|Сантос
|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|30 тур
|17 января, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:1
|Ботафого
|11 тур
|21 сентября, понедельник
|00:15
|Ботафого
|0:0
|Сантос
|30 тур
|4 ноября, понедельник
|01:00
|Сантос
|4:1
|Ботафого
|11 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|0:1
|Сантос
|36 тур
|22 ноября, четверг
|02:00
|Сантос
|1:1
|Ботафого
|17 тур
|4 августа, суббота
|22:00
|Ботафого
|0:0
|Сантос
|24 тур
|17 сентября, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Сантос
|5 тур
|8 июня, четверг
|03:00
|Сантос
|1:0
|Ботафого
|25 тур
|15 сентября, четверг
|01:30
|Ботафого
|0:1
|Сантос
|6 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Сантос
|3:0
|Ботафого
|37 тур
|30 ноября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|18 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Ботафого
|1:0
|Сантос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0