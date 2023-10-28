Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе

|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Коринтианс
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Коринтианс
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|12 тур
|16 июня, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Коринтианс
|36 тур
|28 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|17 тур
|22 августа, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Коринтианс
|35 тур
|11 февраля, четверг
|03:30
|Коринтианс
|3:3
|Атлетико Паранаэнсе
|16 тур
|15 октября, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Коринтианс
|24 тур
|11 октября, пятница
|01:15
|Коринтианс
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Коринтианс
|36 тур
|22 ноября, четверг
|02:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коринтианс
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|33 тур
|9 ноября, четверг
|02:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Коринтианс
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе
|37 тур
|27 ноября, воскресенье
|02:00
|Коринтианс
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|18 тур
|4 августа, четверг
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Коринтианс
|31 тур
|18 октября, воскресенье
|21:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:4
|Коринтианс
|12 тур
|10 июля, пятница
|01:30
|Коринтианс
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коринтианс
|6 тур
|22 мая, четверг
|05:00
|Коринтианс
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|27 тур
|10 октября, четверг
|04:50
|Коринтианс
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|8 тур
|21 июля, воскресенье
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0