Атлетико Минейро - Крузейро

|9 тур
|3 июня, суббота
|00:00
|Крузейро
|Атлетико Минейро
|9 тур
|3 июня, суббота
|00:00
|Крузейро
|Атлетико Минейро
|32 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Атлетико Минейро
|13 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Крузейро
|25 тур
|16 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Атлетико Минейро
|6 тур
|19 мая, суббота
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Крузейро
|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:3
|Атлетико Минейро
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|3:1
|Крузейро
|26 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Минейро
|7 тур
|12 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:3
|Крузейро
|25 тур
|13 сентября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Минейро
|6 тур
|7 июня, воскресенье
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:3
|Крузейро
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Крузейро
|2:3
|Атлетико Минейро
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Крузейро
|28 тур
|13 октября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Крузейро
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Крузейро
|4:1
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0