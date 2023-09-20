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Ботафого - Гойас

20.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 25 тур Ботафого - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Гойас Ботафого
Бразилия. Серия А 2022
28 тур
29 сентября, четверг 03:45 Гойас 0:1 Ботафого
9 тур
7 июня, вторник 02:00 Ботафого 1:2 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
13 февраля, суббота 23:00 Гойас 2:0 Ботафого
17 тур
20 октября, вторник 02:00 Ботафого 0:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
10 октября, четверг 01:15 Ботафого 3:1 Гойас
5 тур
19 мая, воскресенье 22:00 Гойас 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
24 тур
26 сентября, пятница 02:30 Ботафого 1:0 Гойас
5 тур
15 мая, четверг 05:00 Гойас 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
32 тур
3 ноября, воскресенье 23:00 Гойас 1:0 Ботафого
13 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Ботафого 1:1 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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