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Коритиба - Фламенго

12.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 20 тур Коритиба - Фламенго
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
1 тур
15 апреля, суббота 00:00 Фламенго Коритиба
Бразилия. Серия А 2022
36 тур
6 ноября, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Фламенго
17 тур
17 июля, воскресенье 01:00 Фламенго 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2020
22 тур
22 ноября, воскресенье 01:00 Фламенго 3:1 Коритиба
3 тур
16 августа, воскресенье 01:30 Коритиба 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
35 тур
17 ноября, пятница 02:00 Коритиба 1:0 Фламенго
16 тур
23 июля, воскресенье 01:00 Фламенго 2:1 Коритиба
Бразилия. Серия А 2016
36 тур
21 ноября, понедельник 00:30 Фламенго 2:2 Коритиба
17 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Коритиба 0:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2015
26 тур
18 сентября, пятница 03:00 Фламенго 0:2 Коритиба
7 тур
13 июня, суббота 22:30 Коритиба 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
34 тур
16 ноября, воскресенье 22:00 Фламенго 3:2 Коритиба
15 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Коритиба 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2013
25 тур
3 октября, четверг 04:50 Коритиба 0:2 Фламенго
6 тур
7 июля, воскресенье 00:00 Фламенго 2:2 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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