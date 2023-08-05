Гремио - Флуминенсе

|31 тур
|10 ноября, среда
|03:30
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|12 тур
|18 июля, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|0:1
|Гремио
|31 тур
|10 ноября, среда
|03:30
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|12 тур
|18 июля, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|0:1
|Гремио
|20 тур
|9 ноября, понедельник
|02:30
|Флуминенсе
|0:1
|Гремио
|1 тур
|10 августа, понедельник
|01:00
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|22 тур
|29 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:1
|Гремио
|3 тур
|6 мая, понедельник
|01:00
|Гремио
|4:5
|Флуминенсе
|27 тур
|29 сентября, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|0:1
|Гремио
|8 тур
|31 мая, четверг
|03:45
|Гремио
|0:0
|Флуминенсе
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|7 тур
|16 июня, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|0:2
|Гремио
|26 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Флуминенсе
|7 тур
|12 июня, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|1:1
|Гремио
|35 тур
|20 ноября, пятница
|00:30
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|1:0
|Гремио
|24 тур
|25 сентября, четверг
|05:00
|Флуминенсе
|0:0
|Гремио
|5 тур
|18 мая, воскресенье
|23:00
|Гремио
|1:0
|Флуминенсе
|28 тур
|13 октября, воскресенье
|01:30
|Флуминенсе
|1:1
|Гремио
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Гремио
|2:0
|Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0