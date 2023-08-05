Палмейрас - Крузейро

|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:2
|Палмейрас
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|Палмейрас
|1:0
|Крузейро
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:2
|Палмейрас
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|Палмейрас
|1:0
|Крузейро
|27 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Палмейрас
|3:1
|Крузейро
|8 тур
|31 мая, четверг
|03:45
|Крузейро
|1:0
|Палмейрас
|31 тур
|31 октября, вторник
|01:00
|Палмейрас
|2:2
|Крузейро
|12 тур
|9 июля, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|3:1
|Палмейрас
|30 тур
|14 октября, пятница
|01:30
|Палмейрас
|0:0
|Крузейро
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|01:00
|Крузейро
|2:1
|Палмейрас
|36 тур
|22 ноября, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|1:1
|Крузейро
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0