Введите ваш ник на сайте

Интернасьонал - Коринтианс

02.08.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 18 тур Интернасьонал - Коринтианс
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
25 тур
4 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:2 Интернасьонал
6 тур
15 мая, воскресенье 01:00 Интернасьонал 2:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
28 тур
24 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:2 Коринтианс
9 тур
4 июля, воскресенье 03:00 Коринтианс 1:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
38 тур
26 февраля, пятница 03:30 Интернасьонал 0:0 Коринтианс
19 тур
1 ноября, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
18 ноября, понедельник 00:00 Коринтианс 0:0 Интернасьонал
14 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Интернасьонал 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
26 тур
23 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Интернасьонал
7 тур
27 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2016
36 тур
22 ноября, вторник 01:00 Коринтианс 1:0 Интернасьонал
17 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2015
26 тур
17 сентября, четверг 04:00 Интернасьонал 2:1 Коринтианс
7 тур
13 июня, суббота 22:30 Коринтианс 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
29 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:2 Коринтианс
10 тур
18 июля, пятница 02:30 Коринтианс 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
37 тур
1 декабря, воскресенье 03:00 Коринтианс 0:0 Интернасьонал
18 тур
5 сентября, четверг 04:50 Интернасьонал 1:0 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 