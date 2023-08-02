Интернасьонал - Коринтианс

|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:2
|Интернасьонал
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:2
|Интернасьонал
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|9 тур
|4 июля, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|1:1
|Интернасьонал
|38 тур
|26 февраля, пятница
|03:30
|Интернасьонал
|0:0
|Коринтианс
|19 тур
|1 ноября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Интернасьонал
|33 тур
|18 ноября, понедельник
|00:00
|Коринтианс
|0:0
|Интернасьонал
|14 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|0:0
|Коринтианс
|26 тур
|23 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Интернасьонал
|7 тур
|27 мая, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Коринтианс
|36 тур
|22 ноября, вторник
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Интернасьонал
|17 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|0:1
|Коринтианс
|26 тур
|17 сентября, четверг
|04:00
|Интернасьонал
|2:1
|Коринтианс
|7 тур
|13 июня, суббота
|22:30
|Коринтианс
|2:1
|Интернасьонал
|29 тур
|19 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|1:2
|Коринтианс
|10 тур
|18 июля, пятница
|02:30
|Коринтианс
|2:1
|Интернасьонал
|37 тур
|1 декабря, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|0:0
|Интернасьонал
|18 тур
|5 сентября, четверг
|04:50
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0