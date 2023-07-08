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Гремио - Ботафого

08.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 14 тур Гремио - Ботафого
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2020
35 тур
9 февраля, вторник 02:00 Ботафого 2:5 Гремио
16 тур
15 октября, четверг 01:15 Гремио 3:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
28 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Гремио 3:0 Ботафого
9 тур
13 июня, четверг 01:15 Ботафого 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
22 тур
1 сентября, суббота 22:00 Гремио 4:0 Ботафого
3 тур
28 апреля, суббота 22:00 Ботафого 2:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
14 августа, понедельник 01:00 Ботафого 1:0 Гремио
1 тур
15 мая, понедельник 01:00 Гремио 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
38 тур
11 декабря, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Ботафого
19 тур
4 сентября, воскресенье 22:00 Ботафого 2:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Ботафого 0:2 Гремио
6 тур
22 мая, четверг 05:00 Гремио 2:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
26 тур
6 октября, воскресенье 01:30 Ботафого 0:1 Гремио
7 тур
14 июля, воскресенье 00:00 Гремио 2:1 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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