Атлетико Минейро - Коринтианс

|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:1
|Атлетико Минейро
|19 тур
|25 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коринтианс
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:1
|Атлетико Минейро
|19 тур
|25 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коринтианс
|31 тур
|11 ноября, четверг
|01:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Коринтианс
|12 тур
|18 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:2
|Атлетико Минейро
|21 тур
|15 ноября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:2
|Атлетико Минейро
|2 тур
|13 августа, четверг
|01:15
|Атлетико Минейро
|3:2
|Коринтианс
|36 тур
|2 декабря, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Коринтианс
|17 тур
|2 сентября, понедельник
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Атлетико Минейро
|22 тур
|2 сентября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|1:1
|Атлетико Минейро
|3 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Коринтианс
|37 тур
|26 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:2
|Атлетико Минейро
|18 тур
|3 августа, четверг
|03:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Коринтианс
|29 тур
|6 октября, четверг
|03:00
|Коринтианс
|0:0
|Атлетико Минейро
|10 тур
|23 июня, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|2:1
|Коринтианс
|33 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|0:3
|Коринтианс
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|1:0
|Атлетико Минейро
|20 тур
|12 сентября, пятница
|02:30
|Коринтианс
|1:0
|Атлетико Минейро
|1 тур
|20 апреля, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Коринтианс
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Коринтианс
|7 тур
|14 июля, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|0:1
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0