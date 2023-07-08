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Палмейрас - Фламенго

08.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 14 тур Палмейрас - Фламенго
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
23 тур
21 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Фламенго
4 тур
21 апреля, четверг 01:30 Фламенго 0:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2021
20 тур
12 сентября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:3 Фламенго
1 тур
30 мая, воскресенье 22:00 Фламенго 1:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
22 января, пятница 01:00 Фламенго 2:0 Палмейрас
12 тур
27 сентября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2019
36 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:3 Фламенго
17 тур
1 сентября, воскресенье 22:00 Фламенго 3:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 01:00 Фламенго 1:1 Палмейрас
12 тур
14 июня, четверг 03:00 Палмейрас 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
12 ноября, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:0 Фламенго
15 тур
20 июля, четверг 03:45 Фламенго 2:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2016
25 тур
15 сентября, четверг 03:45 Палмейрас 1:1 Фламенго
6 тур
5 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2015
38 тур
6 декабря, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Палмейрас
19 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Палмейрас 4:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
18 сентября, четверг 05:00 Палмейрас 2:2 Фламенго
3 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Фламенго 4:2 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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