Палмейрас - Фламенго

|23 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|4 тур
|21 апреля, четверг
|01:30
|Фламенго
|0:0
|Палмейрас
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|4 тур
|21 апреля, четверг
|01:30
|Фламенго
|0:0
|Палмейрас
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:3
|Фламенго
|1 тур
|30 мая, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Палмейрас
|31 тур
|22 января, пятница
|01:00
|Фламенго
|2:0
|Палмейрас
|12 тур
|27 сентября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|36 тур
|1 декабря, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:3
|Фламенго
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:0
|Палмейрас
|31 тур
|28 октября, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|1:1
|Палмейрас
|12 тур
|14 июня, четверг
|03:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|34 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|2:0
|Фламенго
|15 тур
|20 июля, четверг
|03:45
|Фламенго
|2:2
|Палмейрас
|25 тур
|15 сентября, четверг
|03:45
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|6 тур
|5 июня, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Палмейрас
|38 тур
|6 декабря, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Палмейрас
|19 тур
|16 августа, воскресенье
|17:00
|Палмейрас
|4:2
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0