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Сан-Паулу - Флуминенсе

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Сан-Паулу - Флуминенсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
36 тур
5 ноября, суббота 22:30 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу
17 тур
17 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2021
20 тур
13 сентября, понедельник 02:30 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу
1 тур
30 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
27 декабря, воскресенье 23:00 Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
8 тур
6 сентября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
31 тур
8 ноября, пятница 01:30 Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе
12 тур
28 июля, воскресенье 01:00 Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
22 тур
2 сентября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе
3 тур
29 апреля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
29 тур
19 октября, четверг 02:45 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу
10 тур
25 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
18 октября, вторник 01:00 Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
12 тур
30 июня, четверг 03:45 Сан-Паулу 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2015
30 тур
15 октября, четверг 04:00 Флуминенсе 2:0 Сан-Паулу
11 тур
5 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 04:00 Сан-Паулу 1:3 Флуминенсе
6 тур
22 мая, четверг 05:00 Флуминенсе 5:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
35 тур
17 ноября, воскресенье 23:00 Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу
16 тур
25 августа, воскресенье 00:00 Сан-Паулу 2:1 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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