Сан-Паулу - Флуминенсе

|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|3:1
|Сан-Паулу
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Флуминенсе
|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|3:1
|Сан-Паулу
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Флуминенсе
|20 тур
|13 сентября, понедельник
|02:30
|Флуминенсе
|2:1
|Сан-Паулу
|1 тур
|30 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Флуминенсе
|27 тур
|27 декабря, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|1:2
|Сан-Паулу
|8 тур
|6 сентября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Флуминенсе
|31 тур
|8 ноября, пятница
|01:30
|Сан-Паулу
|0:2
|Флуминенсе
|12 тур
|28 июля, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|1:2
|Сан-Паулу
|22 тур
|2 сентября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Флуминенсе
|3 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:1
|Сан-Паулу
|29 тур
|19 октября, четверг
|02:45
|Флуминенсе
|3:1
|Сан-Паулу
|10 тур
|25 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Флуминенсе
|31 тур
|18 октября, вторник
|01:00
|Флуминенсе
|1:2
|Сан-Паулу
|12 тур
|30 июня, четверг
|03:45
|Сан-Паулу
|2:1
|Флуминенсе
|30 тур
|15 октября, четверг
|04:00
|Флуминенсе
|2:0
|Сан-Паулу
|11 тур
|5 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Флуминенсе
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|04:00
|Сан-Паулу
|1:3
|Флуминенсе
|6 тур
|22 мая, четверг
|05:00
|Флуминенсе
|5:2
|Сан-Паулу
|35 тур
|17 ноября, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|2:1
|Сан-Паулу
|16 тур
|25 августа, воскресенье
|00:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0