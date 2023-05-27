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Брагантино - Сантос

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 8 тур Брагантино - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
32 тур
18 октября, вторник 02:00 Брагантино 0:2 Сантос
13 тур
19 июня, воскресенье 00:00 Сантос 2:2 Брагантино
Бразилия. Серия А 2021
31 тур
11 ноября, четверг 01:00 Сантос 2:0 Брагантино
12 тур
19 июля, понедельник 02:30 Брагантино 2:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
9 ноября, понедельник 00:15 Брагантино 1:1 Сантос
1 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Сантос 1:1 Брагантино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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