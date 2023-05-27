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Сан-Паулу - Гойас

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 8 тур Сан-Паулу - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
38 тур
13 ноября, воскресенье 22:00 Гойас 0:4 Сан-Паулу
19 тур
24 июля, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 3:3 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
1 тур
4 декабря, пятница 01:00 Гойас 0:3 Сан-Паулу
20 тур
8 ноября, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
26 сентября, четверг 03:30 Сан-Паулу 0:1 Гойас
2 тур
2 мая, четверг 03:30 Гойас 1:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
38 тур
6 декабря, воскресенье 22:00 Гойас 0:1 Сан-Паулу
19 тур
16 августа, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 0:3 Гойас
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
28 октября, вторник 01:30 Сан-Паулу 3:0 Гойас
12 тур
27 июля, воскресенье 23:00 Гойас 2:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
23 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Гойас 1:0 Сан-Паулу
4 тур
6 июня, четверг 00:00 Сан-Паулу 0:1 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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