Ботафого - Флуминенсе

|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:2
|Ботафого
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Флуминенсе
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:2
|Ботафого
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Флуминенсе
|32 тур
|25 января, понедельник
|02:30
|Флуминенсе
|2:0
|Ботафого
|13 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|1:1
|Флуминенсе
|23 тур
|6 октября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Флуминенсе
|4 тур
|11 мая, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|0:1
|Ботафого
|24 тур
|9 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Ботафого
|5 тур
|15 мая, вторник
|02:00
|Ботафого
|2:1
|Флуминенсе
|32 тур
|5 ноября, воскресенье
|00:01
|Ботафого
|1:2
|Флуминенсе
|13 тур
|13 июля, четверг
|03:00
|Флуминенсе
|0:1
|Ботафого
|23 тур
|7 сентября, среда
|22:00
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|4 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Ботафого
|34 тур
|16 ноября, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|1:0
|Ботафого
|15 тур
|18 августа, понедельник
|01:30
|Ботафого
|2:0
|Флуминенсе
|25 тур
|3 октября, четверг
|04:00
|Флуминенсе
|1:1
|Ботафого
|6 тур
|8 июля, понедельник
|00:00
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0