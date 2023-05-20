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Ботафого - Флуминенсе

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 7 тур Ботафого - Флуминенсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
33 тур
23 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:2 Ботафого
14 тур
26 июня, воскресенье 22:00 Ботафого 0:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
25 января, понедельник 02:30 Флуминенсе 2:0 Ботафого
13 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Ботафого 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
23 тур
6 октября, воскресенье 22:00 Ботафого 0:1 Флуминенсе
4 тур
11 мая, суббота 22:00 Флуминенсе 0:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
24 тур
9 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Ботафого
5 тур
15 мая, вторник 02:00 Ботафого 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2017
32 тур
5 ноября, воскресенье 00:01 Ботафого 1:2 Флуминенсе
13 тур
13 июля, четверг 03:00 Флуминенсе 0:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
23 тур
7 сентября, среда 22:00 Ботафого 1:0 Флуминенсе
4 тур
29 мая, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
34 тур
16 ноября, воскресенье 00:30 Флуминенсе 1:0 Ботафого
15 тур
18 августа, понедельник 01:30 Ботафого 2:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
25 тур
3 октября, четверг 04:00 Флуминенсе 1:1 Ботафого
6 тур
8 июля, понедельник 00:00 Ботафого 1:0 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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