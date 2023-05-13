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Атлетико Паранаэнсе - Коритиба

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 6 тур Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
32 тур
17 октября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коритиба
13 тур
19 июня, воскресенье 22:00 Коритиба 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
10 января, воскресенье 01:00 Коритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе
10 тур
12 сентября, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
23 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коритиба
4 тур
3 июня, суббота 22:00 Коритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
16 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коритиба
12 тур
30 июня, четверг 03:00 Коритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
27 тур
21 сентября, понедельник 00:30 Коритиба 2:0 Атлетико Паранаэнсе
8 тур
21 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2014
26 тур
4 октября, суббота 23:20 Коритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
7 тур
25 мая, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
26 тур
6 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба
7 тур
14 июля, воскресенье 00:00 Коритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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